Na próxima quinta-feira (24/09) o CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê promove o 3º Encontro de Planejamento e Urbanismo com o webinar “O funcionamento das cidades numa era de pandemias”. O evento virtual será das 19 às 21 horas, com transmissão pelo facebook (página Condemat Alto Tietê).





O tema central do 3º Encontro de Planejamento e Urbanismo será apresentado pelo presidente do Secovi-SP, Claudio Bernardes, engenheiro civil e diretor-presidente da Ingaí Incorporadora.

Direcionado principalmente para os gestores municipais e profissionais liberais, o webinar terá a participação também de estudantes das faculdades da região. Para fins de certificado, é necessária a inscrição prévia pelo site oficial do Consórcio (www.condemat.sp.gov.br).

“As desigualdades sociais e urbanas ficaram mais latentes com a pandemia. O compartilhamento de informações sobre os impactos e as perspectivas é muito importante para enfrentar as dificuldades e planejar o desenvolvimento das cidades”, ressalta o arquiteto Cláudio Rodrigues, coordenador da Câmara Técnica de Planejamento do CONDEMAT.

Maiores informações do webinar “O funcionamento das cidades numa era de pandemias” pelo telefone 4652-3413.