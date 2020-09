A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, atenta a pandemia do coronavírus e para dar mais segurança a toda população, contratou uma empresa para fazer 28 mil teste em todos os bairros da cidade na intenção de apurar os reais índices de quem já foi exposto ao vírus e quem nunca teve contato com a Covid 19.





Até agora já foram testados 21 mil pessoas da cidade e hoje, sábado, dia 26, foi realizada uma ação na Praça da Independência e na Avenida quinze de novembro, onde 761 pessoas fizeram o teste rápido; 63 descobriram que já tiveram contato com o vírus, 26 pessoas estavam com a doença no momento e assintomáticos e que poderiam contaminar outras pessoas. Essa ação vai continuar nos mesmos locais na segunda-feira, dia 28, das 8:30 às 16:30.

Ferraz de Vasconcelos é a única cidade do Alto Tietê que está fazendo uma testagem em massa na população para diagnosticar o coronavírus e fazer um enfrentamento do vírus com maior segurança.





O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta afirmou que, “estamos fazendo essa testagem em massa na população para evitarmos a proliferação do coronavírus.”