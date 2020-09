Cooperativas do Sicredi em 22 estados e no Distrito Federal contam agora com estratégia nacional para formação do Comitê Mulher, iniciativa que tem sido desenvolvida com sucesso nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro





Para potencializar a pauta da inclusão e diversidade em toda sua estrutura, o Sicredi lançou neste mês o programa Comitê Mulher Sicredi em nível nacional. Indo além da formação de grupos de discussão sobre estes temas, a iniciativa engloba um conjunto de ações que buscam promover a equidade de gênero, o empoderamento e a capacitação de mulheres para que elas possam participar da gestão em todos os níveis da organização e aumentar sua representatividade no cooperativismo de crédito. O lançamento nacional do programa coloca as questões de equidade de gênero no centro das discussões estratégicas da instituição e cria diretrizes para que todas as mais de 100 cooperativas de crédito integrantes do Sistema possam desenvolver a iniciativa localmente.

O programa tem como causa o desenvolvimento pessoal e profissional, assim como o crescimento e fortalecimento das participantes, por meio de capacitações e encontros periódicos. Os comitês podem ser formados em todas as cooperativas do Sicredi, sendo compostos por mulheres associadas à instituição, de forma voluntária. Nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o Comitê Mulher já está implementado em 24 de 31 cooperativas que integram a Central Sicredi PR/SP/RJ. A iniciativa já reúne 675 participantes ativas (números de dezembro de 2019). O processo resultou em 62 integrantes eleitas coordenadores de núcleo e 15 nomeadas como conselheiras nas eleições do ano passado.

“Buscamos ser uma instituição financeira cooperativa cada vez mais comprometida com o desenvolvimento econômico e social dos associados e das comunidades. Para que isso seja alcançado de maneira sustentável e coerente, entendemos ser imprescindível reforçar o debate sobre inclusão e diversidade em toda a organização. Nesse sentido, um dos nossos objetivos é proporcionar espaços para que as mulheres sejam ainda mais atuantes em nossas cooperativas de crédito, participando ativamente dos comitês e do quadro social das entidades.”, afirma Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da SicrediPar, da Central Sicredi PR/SP/RJ e conselheiro do Woccu (sigla em inglês para Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito).

Cada Comitê Mulher tem como abrangência a área de atuação de sua cooperativa, possui um plano de ação claro e objetivo, que será acompanhado pelo Conselho de Administração da própria cooperativa. Esse plano tem por base os direcionadores de sustentabilidade do Sicredi: relacionamento e cooperativismo, desenvolvimento local e soluções responsáveis. Ao longo do ano, as membras cumprem uma agenda de interações entre si, com encontros locais, regionais e nacionais para troca de experiências.

“Queremos ampliar a participação feminina no cooperativismo de crédito, buscando aumentar a presença de mulheres em cargos de liderança. Iniciamos esse movimento no Sicredi em 2016, quando cada cooperativa criava suas iniciativas. Agora, com o programa Comitê Mulher institucionalizado, a nossa estratégia certamente será potencializada. Somos pioneiros no setor por termos introduzido o nosso modelo de negócio no país, e também passaremos a ser reconhecidos por abrir as portas do cooperativismo à maior participação feminina nele”, explica João Tavares, diretor presidente da Fundação Sicredi.

Integração global

Inclusão e diversidade são temas debatidos em empresas de diversos perfis no mundo todo e vêm tendo sua implementação impulsionada por meio da agenda 2030 do Pacto Global da ONU e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O programa Comitê Mulher Sicredi atende a três deles: “Educação de Qualidade” (ODS 4), que visa assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; “Igualdade de Gênero” (ODS 5), alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; “Trabalho Decente e Crescimento Econômico” (ODS 8), promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.

A iniciativa também está alinhada à criação da Rede Global de Mulheres Líderes, criada em 2009 pelo Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito (WOCCU, na sigla em inglês) para oferecer às mulheres oportunidade e recursos de desenvolvimento de carreira nas cooperativas de crédito em que trabalham.

“Com o programa Comitê Mulher Sicredi queremos dar as ferramentas para aumentar a equidade de gênero em todos os níveis de gestão das cooperativas, empoderando as mulheres para que possam liderar, empreender e promover o desenvolvimento sustentável do cooperativismo de crédito no Brasil e no mundo”, reforça Gisele Gomes, associada do Sicredi e embaixadora da Rede Global de Mulheres Líderes, iniciativa apoiada pelo Sicredi no Brasil.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube