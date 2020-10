A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos cancelou as aulas presenciais até o fim do ano letivo de 2020. A medida foi tomada com o objetivo de continuar a prezar pela saúde dos mais de 20 mil alunos da rede, bem como dos funcionários das unidades escolares da cidade. A ação engloba não apenas instituições municipais, mas também privadas.





O decreto 6.271 de 30 de setembro estabelece a prorrogação de outro decreto, o 6.255 de 2 de setembro, que cancelou as aulas presenciais durante todo o mês passado no município. Com isso, até dezembro, a aprendizagem continua sendo à distância, por meio de aulas online e atividades remotas.

“Estamos prezando pela saúde das nossas crianças, que inclusive não ficarão desamparadas quanto ao ensino, mas sim, apoiadas à distância por seus professores. Com o decreto, também queremos oferecer total segurança frente à saúde dos nossos servidores. Ferraz está no caminho certo no combate contra a Covid-19, mas o isolamento social ainda é extremamente necessário”, justificou o prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, sobre a medida.