O Mogi das Cruzes Basquete venceu a Liga Sorocabana por 75 a 46, no Ginásio Hugo Ramos, na estreia do Campeonato Paulista. O próximo desafio time será no dia 17, às 19h, em casa, contra o Zopone/Sendi/Bauru, com transmissão ao vivo da TVFPB no Youtube.





O time da casa começou melhor no jogo e abriu uma diferença no primeiro quarto de sete pontos (19 a 12). Nos três períodos restantes, a vantagem se manteve, com parciais de 17 a 14 (2º), 18 a 5 (3º) e 21 a 15 (4º), respectivamente, consolidando a vitória.

Os destaques da partida foram os alas-pivôs Wesley Castro com 14 pontos, nove rebotes e 20 de eficiência, Douglas Silva com 10 pontos, quatro rebotes, sete assistências e 20 de eficiência e Felipe Cardoso com quatro pontos, 13 rebotes e 17 de eficiência e o ala Guilherme Lessa, cestinha do jogo com 18 pontos e quatro assistências. Outra novidade da partida foi a volta do ala-pivô Fabricio Russo, que foi escalado de última hora pelo técnico Guerrinha e anotou nove pontos e pegou quatro rebotes.

O grupo não contou com o ala-pivô Luís Gruber, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, e com o armador Fúlvio Chiantia. Além deles, os recém-contratados alas Dominique Coleman e Rafael Previatti, que ainda se apresentarão ao grupo.

SEQUÊNCIA

O Mogi Basquete fará um treino-jogo contra o Flamengo, no Hugão, no dia 14, às 11h. Depois, o time retorna para o Paulista para encarar o Zopone/Sendi/Bauru, no dia 17, às 19h, também em casa. No dia 22, às 20h10, vai ao interior enfrentar o Sesi/Franca. Todos as partidas terão transmissão ao vivo da TVFPB no Youtube.

—

SUELENN LADESSA • (11) 97364-8667

COMUNICAÇÃO • MOGI BASQUETE