A presença de vitaminas, fibras e outras substâncias na dieta, colaboram para que não aconteçam alterações celulares e ajudam principalmente na defesa natural do corpo contra agentes cancerígenos, antes que eles provoquem danos às células. Dessa forma, quanto mais cedo o paciente começar a comer corretamente, melhores serão os efeitos.





A nutricionista também alerta que seguir um plano nutricional bem elaborado, previne não só o desenvolvimento do câncer, como de outras doenças que podem ser originadas e passam despercebidas. Pensando nisso, Luna listou os 10 alimentos que podem ajudar na prevenção do câncer e você não sabia. Confira quais são:

1 Cenoura

A cenoura é um alimento eficaz na prevenção contra o câncer de mama. Isso porque, graças ao beta caroteno, que protege o DNA contra a oxidação, é possível evitar a formação de radicais livres. Outros alimentos fontes de beta carotenoides são abóbora, mamão, laranja, pimentão, tomate, couve.

2 Brócolis

Chamado de alimento quimiopreventivo, o brócolis, assim como diversos alimentos da cadeia crucíferas como a couve, rúcula, agrião, couve-flor, mostarda, é um vegetal rico em glicosinolatos – substância que após passar pelo processo de hidrólise enzimática (no caso da ingestão, a mastigação promove esse processo), se transforma em sulforafano, que já provou ser um dos agentes quimiopreventivos mais potentes que agem dentro das células, e em Indol 3 Carbinol, fitonutriente que funciona como antitumoral, anti-inflamatório, antineoplásica e antioxidante.

3 Chá verde

Queridinho e super presente nos planos alimentares, o chá verde não só tem a função de acelerar o metabolismo, como a de evitar a formação de coágulos nas artérias. A bebida, que é rica em antixoxidantes, também atua na prevenção do câncer.

4 Alho e cebola

O alho e a cebola são alimentos muito utilizados diariamente, e auxiliam na eliminação de toxinas que favorecem o desenvolvimento de doenças degenerativas, como o câncer. Um estudo publicado no International Journal of Cancer aponta para redução do risco de câncer de intestino, enquanto que uma pesquisa divulgada pelo Epidemiology Biomarkers & Prevention relacionou o consumo dos alimentos a menor probabilidade de câncer de pâncreas.

5 Tomate

O tomate é um alimento fonte de licopeno, carotenoide que possui alto grau de proteção contra a oxidação celular. Além disso, também age na oxidação do colesterol, auxilia na prevenção do câncer de próstata, estimula a secreção gástrica e depurativa do sangue, auxilia no tratamento da pele, gota, reumatismo e prisão de ventre. Molho de tomate, também, é uma excelente escolha para obter nutrientes. Tais benefícios foram comprovados por inúmeros estudos. Entre eles, um publicado no British Journal of Nutrition e conduzido por especialistas da University of Portsmouth, no Reino Unido.

6 Pimenta

Adicionar a pimenta às refeições, previne não só o câncer, como problemas de diabetes e coração. A capsaicina da pimenta tem atividade anti-inflamatória e analgésica, podendo ser utilizada para o tratamento de dores causadas por doenças reumáticas. O composto também tem efeito antioxidante e protetor do sistema cardiovascular.

7 Berinjela

A berinjela é antioxidante, anti-inflamatória, rica em proteínas, cálcio, fósforo, ferro, potássio e vitaminas A, C e do complexo B. É uma aliada ao bom funcionamento das funções vitais, e auxilia principalmente na prevenção do câncer e estimulação do sistema imunológico. Suas fibras reduzem a ação de gorduras sobre o fígado e são ideais para o bom funcionamento intestinal.

8 Semente de linhaça

Além de ter nutrientes básicos como carboidratos, proteínas, gorduras e fibras, seu uso contínuo pode proporcionar aumento da defesa do organismo e redução do ritmo de envelhecimento celular. Também apresenta funções antioxidantes e anticancerígenas, e, por ser rica em ácido linolênico e ligninas, possui ação semelhante aos isoflavonóides e estrógeno, que a torna importante complemento para mulheres na menopausa.

9 Quinoa

Rica em proteínas e ômegas (3 e 6), que atuam na prevenção de câncer e doenças do coração. É a mais pobre em fibras, no entanto, a que mais oferece nutrientes e benefícios ao organismo. A nutricionista Luna Azevedo, afirma que o consumo da quinoa no café da manhã, misturada a outros cereais, ricos em fibras, garantem muita saúde ao organismo.

10 Laranja

A laranja é uma aliada na prevenção do câncer. Isso porque a fruta possui em sua composição a substância D-limoneno, que contribui para a redução do metabolismo de células cancerígenas e estimula o processo de desintoxicação do organismo, que inibe o aparecimento dessas células e auxilia na prevenção de cânceres como os de pulmão, mama e pele.