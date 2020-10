O grande guitarrista Eddie Van Halen, fundador da banda Van Halen, faleceu nesta terça-feira (6) aos 65 anos. Eddie lutava há anos contra um câncer na garganta. O anúncio foi feito nas redes sociais de seu filho, Wolfgang Van Halen, baixista da banda.





“Eu não posso acreditar que estou tendo que escrever isso, mas meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer esta manhã. Ele foi o melhor pai que eu poderia pedir. Cada momento que compartilhei com ele dentro e fora do palco foi um presente. Meu coração está partido e acho que nunca vou me recuperar totalmente dessa perda. Eu te amo muito, pai”.

Eddie Van Halen foi um dos maiores guitarristas de rock de toda a história, tendo fundado em 1972 junto ao seu irmão, Alex, a banda que mais tarde levaria o sobrenome deles.

Eddie nasceu em 26 de janeiro de 1955 em Amsterdã, na Holanda, mas ainda criança se mudou junto com de sua família para a Califórnia, nos EUA.

A banda Van Halen coleciona diversas músicas de sucesso, como, “Jump”, “Panama”, “Ain’t Talkin’ ‘Bout Love”, “Why Can’t This Be Love” e “You Really Got Me”.