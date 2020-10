Nas eleições municipais deste ano, 28 dos 645 municípios do Estado podem ter segundo turno para a escolha de prefeito e vice-prefeito. Isso porque a Constituição Federal (art. 29, II) determina que, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, deve haver eleição em segundo turno para o Poder Executivo se nenhum dos candidatos conseguir, no primeiro turno, mais da metade dos votos válidos. Nessa circunstância, as duas chapas mais votadas no primeiro turno disputarão o segundo.





Essas cidades juntas somam mais de 19 milhões de eleitores paulistas (56,78% do total do Estado, que possui 33.565.294 eleitores), que poderão voltar às urnas no dia 29 de novembro, caso a disputa não seja decidida no primeiro turno.

O primeiro e o segundo turno das eleições municipais deste ano foram adiados, respectivamente, para os dias 15 e 29 de novembro, pela Emenda Constitucional 107/2020, promulgada pelo Congresso Nacional em 2 de julho. O adiamento ocorreu devido à pandemia de Covid-19.

Confira a lista completa dos municípios com possibilidade de segundo turno de votação:

Município Eleitorado

Barueri 261.428

Bauru 270.749

Campinas 843.433

Carapicuíba 291.138

Diadema 329.171

Franca 238.124

Guarujá 224.819

Guarulhos 872.880

Itaquaquecetuba 239.226

Jundiaí 314.875

Limeira 226.627

Mauá 306.518

Mogi das Cruzes 319.826

Osasco 567.361

Piracicaba 290.998

Praia Grande 226.260

Ribeirão Preto 441.845

Santo André 568.760

Santos 341.867

São Bernardo do Campo 620.181

São José do Rio Preto 332.540

São José dos Campos 540.501

São Paulo 8.986.687

São Vicente 252.146

Sorocaba 485.962

Suzano 217.959

Taboão da Serra 217.479

Taubaté 229.200