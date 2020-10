A Câmara Municipal de Suzano convida toda a população suzanense para participar da Audiência Pública que ocorrerá no dia 27/10/2020 (terça feira), às 14 horas, tendo por objetivo a discussão sobre o Projeto de Lei nº 045/2020, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Suzano para o exercício de 2021, e dá outras providências [PLOA 2021], no Plenário desta Casa de Leis, localizado na Rua dos Três Poderes, nº 65, Jardim Paulista, Suzano/SP.