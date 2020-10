Acha-se incluída na pauta da Ordem do Dia, para Sessão Ordinária, que realizar-se-á no próximo dia 19 de outubro do corrente (segunda-feira), com início às 09h, para apreciação e deliberação dos senhores Vereadores, a matéria abaixo discriminada:





1 – Matéria a ser apreciada em SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:

A matéria abaixo relacionada foi Aprovada em Primeira discussão e Votação:

1.1 – PROJETO DE LEI Nº 0137/2020, de autoria do nobre Vereador Antonio Marcos Atanazio, que obriga o Executivo Municipal a apresentar à Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos relatório de prestação de contas e de gestão da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana. (QUÓRUM DE MAIORIA SIMPLES).