Sessão a ser realizada no dia 20 de outubro às 17h, no plenário Vereador Osvaldo Leite Dantas, com transmissão ao vivo pelo Facebook.





ITEM ÚNICO – Única discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Assunto: “Dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá, exercício financeiro de 2012”.