Depressão, ansiedade, pânico, insônia, falta de energia e de tempo, burnout, fadiga da decisão… sintomas e doenças como essas derivam das reações primitivas do cérebro humano diante a contemporaneidade. O estudo do neurologista e escritor best-seller Leandro Teles, e tudo que é preciso saber para cuidar da saúde mental nos tempos modernos, está no lançamento Os novos desafios do cérebro, publicado pela Editora Alaúde.





Diferente de outras produções direcionadas ao público especializado, a obra de Leandro é destinada para todos que sentem as dores na vida moderna na prática. O neurologista analisa nas 265 páginas as dificuldades de viver em uma era em que energia vital é sugada pelas tecnologias e revela como cuidar da saúde mental diante esse cenário.

“Mas será que temos que abdicar da modernidade? Devemos recuar no tempo e viver como antigamente? Minha resposta é não. Não acredito em um caminho de volta. Na verdade, o que precisamos é de um novo caminho de ida. Precisamos deixar a modernidade para trás e ser ultramodernos, almejar um tempo adiante do nosso, um tempo que valoriza o cérebro como o ativo mais nobre e raro que temos.”

(Os desafios do cérebro, pág. 252)

Em Os novos desafios do cérebro, o autor apresenta ainda quais são os caminhos para enfrentar os males modernos e como lidar com os desafios da vida pessoal e profissional, cheios de prazos e expectativas. Leandro Teles, membro da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), também é autor de outras três obras: Antes que eu me esqueça (2016), o best-seller O cérebro ansioso (2018) e Depressão não é fraqueza (2019).

Ficha Técnica:

Título: Os novos desafios do cérebro

Autor: Leandro Teles

Editora: Alaúde

ISIN: 978-6586049091

Páginas: 264 páginas

Formato: 14 x 21 cm



Sinopse: Quais são os caminhos para enfrentar os males modernos e ter mais qualidade de vida? Como lidar com os desafios da vida pessoal e profissional, com prazos e expectativas que nos parecem impossíveis de cumprir? Para responder essas e outras perguntas, o autor explica questões como ansiedade, depressão, burnout, pânico, fadiga da decisão, hiperatividade, insônia, criatividade, falta de energia e de tempo, estimulando a reflexão sobre o momento e nos incentivando a tomar a dianteira e fazer mudanças.

Dr. Leandro Teles

Sobre o autor: Dr. Leandro Teles é neurologista graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), com especialização no Hospital das Clínicas (HC-FMUSP). É membro da Academia Brasileira de Neurologia (ABN) e também atua como palestrante e consultor em programas de TV, rádio e outros meios de comunicação, sempre disseminando conhecimentos e informações sobre saúde mental.