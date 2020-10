Neste Outubro Rosa, o Cabelegria, ONG que confecciona e doa gratuitamente perucas para paciente com câncer, firmou parcerias com mais de 30 famosos, que doaram peças novas e usadas com carga afetiva muito grande.





Sendo assim, como forma de ajudar a ONG, que tem como madrinha a atriz Giovana Antonnelli, celebridades e marcas se uniram e fizeram doações de peças novas e seminovas, cujas vendas serão 100% revertidas ao Cabelegria.

Em uma linda corrente do bem, nomes como Julia Horta, Sophia Abrahão, Lala Rouge, Thais Melchior, Jaqueline Carvalho, Thiago Oliveira, Rodrigo Faro, Vera Viel e as filhas Clara, Maria e Helena Faro, Monica Salgado, Elaine Mickely, Simone (da dupla com Simaria), Rafa Brites, Felipe Andreoli, Jojo Todynho, Jaqueline Carvalho (Volei), Luiza Accorsi, Giovanna Antonelli, Luciano Huck, Anavitória, Edson Celulari, Malu Mader, Daniel, Rubinho Barrichello, Daniel, Felipe Titto, Mari Sampaio, Rica de Marré, Otaviano Costa, Flavia Alessandra, Evaristo Costa, Camila Pinheiro e Luiza Possi deram para a ONG itens novos e seminovos como forma de ajudar na campanha, que consistirá num grande bazar durante todo o mês de outubro, comercializado na lojinha virtual do Cabelegria: https://lojinha.cabelegria.org/

Além das celebridades, algumas marcas que também abraçam a causa: Pituchinhus, Maria dos Acessórios, AGioStore, Adornei, Marina & Gabriella, Kada Canto Encanto e SlimTea, que também terão seus itens comercializados na página oficial da campanha.

“Todos os dias, iremos postar um participante da campanha. Movimentando nosso site diariamente, desta forma atingiremos mais pessoas, para que juntos possamos transformar a vida de milhares de mulheres por todo o Brasil que sonham com uma peruca”, explica Mariana Robrahn, fundadora da ONG. “2020 não está sendo um ano fácil, então estamos bem confiantes e felizes. Todo o lucro obtido na campanha será integralmente revertido nas ações e nas operações do Cabelegria”, acrescenta.

Segundo palavras da fundadora, a doação não é só um ato de amor, mas também a chance de as peças seminovas ganharem um novo significado. Além disso, há a questão do consumo consciente, ou seja, nada melhor do que um artigo usado e em bom estado, que não só vai colaborar, mas também poderá ser reaproveitado.

Sobre o Cabelegria

O Cabelegria foi criado em 2013 por Mylene Duarte e Mariana Robrahn, que começaram o projeto com objetivo de arrecadar doações de cabelo para produzir peruquinhas e doar para crianças com câncer. Na época, as amigas criaram um evento no facebook, que tomou grandes proporções em pouco tempo de operação e, em menos de seis meses, criaram a ONG com CNPJ. Em 2016, a atriz Giovanna Antonelli abraçou a causa e tornou-se madrinha da Organização.

Para quem não conhece, desde sua criação, a ONG conseguiu arrecadar mais de 200 mil doações de fios, de todas as partes do planeta, ou seja, o que era para ser um projeto pontual, se tornou uma CORRENTE MUNDIAL DO BEM. De lá para cá, já foram realizadas mais de seis mil entregas gratuitas para crianças e mulheres.

Os Bancos de Perucas e Parceiros existentes (para recebimento de mechas) são: HOSPITAL SANTA MARCELINA, INSTITUTO DE CÂNCER DR. ARNALDO e SECRETARIA DA MULHER POA (hospitais nos quais são feitas doações de perucas para pacientes e de mechas pelas doadoras), SALÃO NOVO ARTE, ESPAÇO THAI BEAUTY, CLAUDIA SCARPEL, MEDITERRANI, GLITZ MANIA CHÁCARA FLORA, GLITZ VILLA LOBOS, GLITZ BOURBON SHOPPING, GLITZ SHOPPING IGUATEMI ALPHAVILLE, GLITZ SANTANA PARQUE SHOPPING, GLITZ SHOPPING JARDIM SUL, GLITZ MOEMA e KIDS BARBER MOEMA (locais que recebem mechas de doações), em São Paulo. No Rio de Janeiro, são 8 pontos que recebem doações de mechas: WALTER’S NITERÓI, WALTER’S LEBLON

WALTER’S DEL CASTILHO II, WALTER’S DEL CASTILHO I, WALTER’S BOTAFOGO, WALTER’S BARRA DA TIJUCA II, WALTER’S BARRA DA TIJUCA I, WALTER’S SHOPPING BANGU.