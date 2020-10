O vocalista e baixista Tony Lewis, da banda britânica The Outfield, morreu aos 62 anos nesta segunda-feira (19). A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa.



O comunicado informa que Tony faleceu de forma inesperada, mas não informa a causa da morte.

“É com grande tristeza e dor que anunciamos que Tony Lewis morreu inesperadamente. Ele era uma bela alma que tocou muitas vidas com seu amor, seu espírito e sua música. Ele amava muito seus fãs e aproveitou todas as oportunidades que teve ao encontrar todos vocês. Por favor, respeite a privacidade da família durante este momento difícil.”

Tony Lewis nasceu em 1957 em Londres e formou, com mais dois amigos, a banda Outfield em 1984. Seu primeiro álbum, “Play Deep” (1985), fez um grande sucesso, vendendo mais de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos, emplacando o hit “Your Love”, música mais conhecida da banda até hoje.

Além de seus álbuns de estúdio, a banda lançou dois discos ao vivo, sendo um deles, “Live in Brazil” (2001), que consiste em um show feito em Curitiba.

Nos últimos anos, Tony Lewis esteve trabalhando em sua carreira solo. O álbum “Out of the Darkness” saiu em 2018 e, o EP acústico “Unplugged – The Acoustic Sessions” foi lançado no último mês de maio.