A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, zerou as filas dos exames de mamografia, densitometria e cateterismo. Além disso, todas as consultas pendentes para as especialidades de mastologia e hepatologia também foram realizadas. Com a ação, quase 13 mil atendimentos foram promovidos.





10.216 mulheres fizeram a mamografia no município nos dois últimos anos, assim como 1.311 ferrazenses fizeram o exame de densitometria óssea. 105 realizaram o cateterismo. 886 mulheres passaram em consultas na especialidade de mastologia, bem como 255 pessoas na hepatologia.

De acordo com a pasta, o trabalho para zerar estas filas começou há dois anos, quando o reagendamento e organização das pendências foi retomada de forma a suprir toda a espera.





“Zerar estas filas é resultado de muito trabalho, de gestão séria e da preocupação da administração municipal com os pacientes da Saúde. Estamos muito satisfeitos em ver que nosso planejamento deu certo, que estas pessoas foram atendidos e puderam cuidar mais de si mesmas”, destacou o prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, sobre a ação da pasta.