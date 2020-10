Tendência no varejo e no setor de serviços, a transformação digital ficou ainda mais forte em 2020 com a pandemia do novo coronavírus. Muitos empreendedores tiveram que apostar no e-commerce para ampliar a área de atuação e manter as vendas. E a tendência de compras em ambiente virtual deve continuar. De acordo com pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), 70% dos brasileiros pretendem manter o hábito de compras online após a quarentena.





O crescimento do comércio eletrônico está conectado ao desenvolvimento de sites e plataformas colaborativas de marketplace que possibilitam a presença, especialmente dos pequenos empreendedores, no ambiente virtual. O Sicredi Conecta, aplicativo de marketplace da primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, permite anúncios e vendas de produtos e serviços entre associados. Atualmente, a ferramenta reúne 44 mil usuários, aumento de 120% se comparado a maio de 2020, quando a plataforma registrava 20 mil usuários.

A solução, disponibilizada pelo Sicredi desde 2019, tornou-se ainda mais relevante durante a pandemia. Com mais de 28 mil anúncios publicados no Sicredi Conecta, a instituição registrou, no terceiro trimestre de 2020, mais de mais de 102 mil visualizações de anúncios no aplicativo.

“A ferramenta digital é de fácil acesso e auxilia os associados nas vendas online de produtos e serviços. O Sicredi Conecta funciona como uma grande vitrine dos negócios locais. As transações são feitas de maneira segura e com agilidade. E o mais importante: os associados não pagam pela utilização do aplicativo”, comenta o gerente de Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal.

A associada do Sicredi e empreendedora Alana Muxfeldt conta que começou a fazer bolos, doces e brigadeiros em casa, em 2005. Três anos mais tarde, abriu a Zucker Brigaderia, em Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná. De acordo com a empresária, o Sicredi Conecta tem ajudado na divulgação do cardápio, especialmente em datas especiais, e a alavancar as vendas. “Tivemos um bom acesso nas publicações dos produtos e conseguimos concretizar vendas por meio do aplicativo. A ferramenta é muito dinâmica, clean e de fácil entendimento, e vem contribuindo ainda mais nas vendas e divulgação de produtos e da empresa”, explica.





Economia local

A ferramenta disponibilizada pelo Sicredi está alinhada com a campanha Eu coopero com a economia local, desenvolvida pela instituição financeira cooperativa com o objetivo de fortalecer as relações comerciais regionais fomentando o empreendedorismo local. A iniciativa integra um conjunto de ações que incentivam a compra em pequenos estabelecimentos, movimentando a economia, gerando desenvolvimento e renda nas comunidades onde as cooperativas filiadas atuam.

Participante do movimento, a empreendedora da Zucker Brigaderia destaca como a iniciativa também tem colaborado com o negócio e o desenvolvimento regional. “Acredito que valorizando o comércio local, formamos uma rede de apoio, fortalecendo e estimulando a economia da cidade. Faz o dinheiro circular dentro da comunidades e, desta forma, as empresas conseguem investir na diversidade de produtos e melhora do atendimento, além de divulgar as empresas e firmar ainda mais o pequeno negócio”, finaliza a empreendedora.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

