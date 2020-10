A Escola Judiciária Eleitoral Paulista (EJEP), em parceria com a Escola Paulista da Magistratura (EPM) e a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, realizam o seminário “Eleições Municipais 2020 – Aprendizagens com a Justiça Eleitoral Paulista”. É já na próxima sexta-feira (30), das 14h às 15h30.





A primeira parte do seminário abordará o tema do “Processo eleitoral e a garantia da segurança sanitária em tempos de Covid-19”, com a partidipação do Prof. Dr. Alexsandro Santos, Diretor-presidente da Escola do Parlamento, Des. Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior, Presidente do TRE/SP e Diretor da EJEP, Des. Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia, Corregedor e Vice-presidente do TRE/SP, além de Vice-diretor da EJEP e do Des. Luis Francisco Aguilar Cortez, Diretor da EPM, com mediação da Dra. Anna Carolina Torres Aguilar Cortez, Procuradora Legislativa da Câmara Municipal de São Paulo.

Em seguida, haverá palestra sobre o tema “Prestação de contas nas Eleições Municipais de 2020″, com Frederik Chopin Arantes, Secretário de Controle Interno do TRE/SP.

As inscrições podem ser feitas pelo link: bit.ly/AprendizagensJustiçaEleitoral

A transmissão será na página da Escola do Parlamento no Facebook (facebook.com/eparlamento).

Não perca!