O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê realiza, no próximo dia 29, a segunda edição do seminário Tempo é Vida, uma iniciativa da Câmara Técnica de Saúde, que vai reunir gestores públicos e especialistas da área em uma rodada de discussão sobre os efeitos da Covid-19 nas estatísticas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Infarto na região.





Entre os participantes estão os médicos cardiologistas Gustavo Bittencourt, que vai dar a palestra “Projeto AVC e os impactos da Covid-19”, e Edson Stefanini, que vai falar sobre o “Projeto Infarto e os impactos da Covid-19”. Bittencourt é coordenador dos Setores Críticos do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo (administrado pela SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) e Stefanini é diretor do Centro de Treinamento da Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo).

A SPDM e a Socesp são parceiras do CONDEMAT no projeto Tempo é Vida, que visa reduzir as estatísticas do AVC e infarto na região, doenças com alta de mortalidade e sequelas incapacitantes. A iniciativa se respalda na capacitação técnica dos profissionais da saúde e conscientização da população sobre sintomas e onde buscar ajuda.

“O projeto Tempo é Vida possui várias etapas, com resultados que já impactaram positivamente nas estatísticas. Esse seminário tem o objetivo justamente de discutir os avanços obtidos, os reflexos da pandemia na evolução das doenças e a discussão sobre os próximos passos”, ressalta Adriana Martins, coordenadora da Câmara Técnica de Saúde.

A segunda edição do seminário Tempo é Vida será realizada no formato virtual, com transmissão pelo facebook (condemataltotiete) a partir das 19 horas. Maiores informações pelo telefone 4652-3413.