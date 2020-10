São Paulo, 28 de outubro de 2020 – A Serasa Experian lança hoje, dia 28 de outubro de 2020, o Desafio Serasa Experian para Micro e Pequenas Empresas e distribuirá R$ 500 mil em prêmios aos vencedores.





A iniciativa, inédita no grupo, tem o objetivo de apoiar os empreendedores a concretizarem seus projetos de inovação e enfrentarem as demandas no “novo normal”. Além disso, visa incentivar o desenvolvimento da cultura empreendedora do Brasil e sensibilizar a sociedade para o reconhecimento do empreendedorismo como importante vetor do desenvolvimento da economia no país.

“Se de um lado as micro, pequenas e médias empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais no país, de outro são as que possuem menor fôlego financeiro para suportar as oscilações de demanda provocadas pela pandemia. Assim, nosso objetivo com o Desafio é apoiar o empreendedor na viabilização dos projetos de adaptação de seu negócio à atual conjuntura”, explica a diretora de Responsabilidade Corporativa, Marketing e Comunicação da Serasa Experian, Sirlene Cavaliere.

Desde o início da pandemia, a Serasa Experian investiu fortemente em iniciativas para ajudar as empresas a superarem esse momento desafiador. Foram disponibilizados cursos gratuitos de educação financeira, e-books, webinars e vouchers de desconto em soluções. “Muitos microempreendedores brasileiros nascem de uma necessidade e não exatamente da vocação. Assim, conteúdos de educação financeira e gestão são imprescindíveis para reduzir o nível de mortalidade dessas empresas”, ressalta Sirlene.

Para participar do prêmio, o empresário precisa se inscrever e submeter o projeto de inovação que manterá sua empresa saudável nesse novo ambiente de negócio. Os projetos inscritos serão analisados pelo comitê julgador. Serão 20 empreendedores premiados com R$ 25 mil. Além disso, todos os inscritos poderão optar por receberem mentoria de profissionais voluntários da Serasa Experian para ajudar no desenvolvimento do seu projeto.

Para participar do Desafio Serasa Experian para Micro e Pequenas Empresas é necessário possuir CNPJ válido e ativo junto à Receita Federal e estar enquadrado nas seguintes categorias:

Microempreendedor individual – faturamento anual igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais),

Micro Empresa – faturamento anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e

Pequenas empresas – faturamento anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

“O prêmio ajudará na implantação da ideia ou na ampliação do projeto. Outro ponto importante é que a inciativa será apresentada para uma comissão julgadora composta por executivos de grandes empresas. Além disso, os projetos vencedores serão divulgados para a imprensa, para dar visibilidade desses negócios e compartilhamento de boas práticas”, explica Sirlene.

As inscrições foram abertas hoje e poderão ser feitas até o dia 27 de novembro de 2020, por meio do preenchimento de formulário eletrônico no site: www.desafioserasaexperian.com.br. No ato da inscrição, o empreendedor deverá informar se há interesse na mentoria voluntária dos funcionários da Serasa Experian para produção do conteúdo do vídeo que concorrerá ao Desafio. Também será necessário fazer o curso online de 1 hora sobre educação financeira e acessar o Serasa Score para entender a saúde financeira da empresa. Após a etapa inicial concluída, os participantes receberão uma mensagem confirmando a inscrição do projeto no e-mail fornecido por eles no ato do cadastro.

As etapas do Desafio serão revisadas e asseguradas pela EY.

Para conhecer todas as fases do Desafio acesse o regulamento:

www.desafioserasaexperian.com.br/regulamento

Você também lê esta notícia no site www.serasaexperian.com.br/sala-de-imprensa

Serasa Experian

A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as melhores ferramentas. Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força e a tradição do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 1968, uniu-se à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por dia, auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a tomar a melhor decisão em qualquer etapa de negócio.

Constantemente orientada para soluções inovadoras, a Serasa Experian vem contribuindo para a transformação do mercado de soluções de informação, com a incorporação contínua dos mais avançados recursos de inteligência e tecnologia.

Para mais informações, visite www.serasaexperian.com.br

Experian

A Experian é líder mundial em serviços de informação. Nos grandes momentos da vida – desde comprar um carro, passando por mandar seu filho para a faculdade, até a crescer o negócio se conectando com novos clientes – nós empoderamos consumidores e empresas a gerenciarem seus dados com confiança. Nós ajudamos as pessoas a tomarem o controle de suas vidas e acessarem serviços financeiros, os negócios a tomarem decisões mais inteligentes e prosperarem, os credores a emprestarem de forma mais responsável e as organizações a prevenirem fraude de identidade e crime.

Empregamos cerca de 17.800 pessoas em 45 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. A Experian plc está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.

Saiba mais em www.experianplc.com ou visite o nosso hub de conteúdo global para as últimas notícias sobre a empresa.