Como resultado do trabalho focado em levar mais conveniência aos associados e sempre buscando ampliar seu portfólio de soluções em aceitação e emissão de cartões, o Sicredi obteve posição de destaque na última edição do “Relatório de Monitoração do Mercado de Cartões”, publicado trimestralmente pela Cardmonitor, empresa especializada no segmento.





De acordo com o diretor executivo de Produtos e Negócios do Sicredi, Cidmar Stoffel, a instituição tem trabalhado para oferecer meios de pagamento adequados às necessidades dos empreendedores

Créditos: divulgação

Com base em informações divulgadas pelas próprias companhias do ramo em seus balanços ou outros instrumentos de prestação de contas, referentes ao segundo trimestre de 2020, o estudo mostra que a Adquirência Sicredi contava, naquele período, com 156,2 mil estabelecimentos cadastrados para uso de suas maquininhas em todo o Brasil, o que representa um aumento de 55% em relação ao segundo trimestre do ano passado.

A unidade de negócio teve um crescimento de 28% na comparação com o resultado verificado no segundo trimestre de 2019. Entre o início de abril e o fim de junho, a instituição capturou R$ 3,2 bilhões em transações realizadas nesses canais, sendo R$ 1,4 bilhão no crédito, o que representa 14% a mais do que o verificado no segundo trimestre de 2019, e R$ 1,8 bilhão no débito, volume 42% maior do que o registrado em período similar do ano anterior.

O estudo também comprova que o Sicredi continuou com forte expansão do negócio de emissão de cartões, com crescimento anual de 22,2% na base de portadores. Essa expansão propiciou o faturamento de R$ 6,9 bilhões no segundo trimestre de 2020, o que representa uma alta de 20,8% em relação ao verificado no segundo trimestre de 2019, período em que foram faturados R$ 5,7 bilhões. O desempenho confere ao Sicredi a 8ª posição no ranking que mostra o share de mercado do segmento de emissão. Dentre as cooperativas de crédito, a instituição é a mais bem posicionada.

Histórico e vantagens

O Sicredi deu início ao negócio de emissão em 2001 e, nos quase 20 anos de atuação a instituição disponibilizou aos seus associados um portfólio completo de soluções, tanto para pessoa física quanto jurídica, em parceria com as bandeiras de ampla aceitação nacional e internacional – Visa e a Mastercard. Além disso, investiu fortemente em canais digitais, buscando a melhor experiência e conveniência para seus associados. Em seus programas de recompensas, possibilita resgates via Latam Pass, TudoAzul, Smiles e em uma plataforma própria, com opções de produtos, serviços, viagens e Cashback em fatura.

Em novembro de 2017, a instituição passou a atuar no segmento de aceitação, com o lançamento de uma maquininha própria. A solução visava atender necessidades das cooperativas filiadas e trouxe ainda mais autonomia e flexibilidade aos negócios dos associados. Atualmente, o Sicredi disponibiliza, entre as soluções, modelos de máquinas com fio, sem fio e compacta. Com elas, é possível realizar transações com mais de 30 bandeiras nacionais e internacionais, regionais e vouchers – com destaque para segurança nas operações, centralização dos recebíveis, taxas mais acessíveis, possibilidade de escolher o prazo de recebimento das vendas a crédito a partir de dois dias, além de plataformas de gestão exclusivas para o associado gerenciar o seu negócio.

“Contribuir com o desenvolvimento das regiões onde atua é uma das premissas do Sicredi desde a nossa fundação, algo que também está alinhado aos valores do cooperativismo de crédito. O trabalho nos segmentos de emissão e aceitação de cartões é pautado por isso, já que, por meio dessas frentes, conseguimos apoiar a evolução de empreendedores em todo o Brasil, oferecendo a eles opções de meios de pagamento adequadas às necessidades de seus negócios”, afirma Cidmar Stoffel, diretor Executivo de Produtos e Negócios do Sicredi.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.