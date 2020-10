Por Junior dos Anjos





Os palhaços Tirulí & Tirulá, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, que neste ano de 2020 (em meio a Pandemia) fizeram duas temporadas do seu programa infantil, transmitido pela TV Cenário, ao público mirim, agora preparam mais uma surpresa: o Especial Halloween.

A dupla de palhaços que conquistou o coração das crianças em todo o Brasil sempre buscar entreter os ‘pequenos’ com música, brincadeiras, piadas, clipes e muita alegria.

O lançamento do Especial Halloween será no próximo sábado, 31 de outubro, no canal do Tirulí & Tirulá no YouTube.