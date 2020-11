Paulo Henrique de Oliveira receberá da Brasil Líderes o título de comendador na categoria “Profissional do Ano – Destaque Nacional” pelas auditorias que chefiou em 2020 em organizações de saúde e pelo desenvolvimento de APP que identifica precocemente sintomas da Covid-19; cerimônia do “Prêmio Excelência e Qualidade Brasil” acontece a partir das 19 horas, no Esporte Clube Sírio Libanês, em São Paulo-SP





O farmacêutico Paulo Henrique de Oliveira, de 44 anos, será um dos homenageados da Brasil Líderes na noite desta 3ª feira – 3 de novembro. Em cerimônia marcada para ter início às 19 horas, no Esporte Clube Sírio Libanês (avenida Indianópolis, 1.192 – Ibirapuera, São Paulo-SP), o mogiano vai receber o título de comendador na categoria “Profissional do Ano – Destaque Nacional”. A indicação do especialista para um dos maiores prêmios meritórios do Brasil se deu pelas auditorias na área da Saúde que fez em 2020 e pelo desenvolvimento de um APP que diagnostica sintomas da Covid-19.

Um total de 150 pessoas será homenageado com o “Prêmio Excelência e Qualidade Brasil” – três em cada uma das 50 categorias que abarca a honraria da Brasil Líderes. Durante a solenidade, que entra neste ano em sua 15ª edição, Oliveira vai receber título de comendador, com direito à publicação no Diário Oficial (D.O.), medalha, placa, troféu e selo de qualidade autenticado pelo Governo do Estado de São Paulo para ser aplicado em cartões de visita, notas fiscais e em demais peças relacionadas ao expediente laboral do homenageado.

Em 2016, o mogiano recebeu do Grupo Mídia o título “Os Cem Mais Influentes da Saúde de 2016”, na categoria Qualidade e Segurança. Mais recentemente, foi reconhecido em Brasília-DF em sua área de atuação pela Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética (Anandem). Já aos olhos da Brasil Líderes, Oliveira se destacou pelas auditorias que chefiou em 2020 e por ter liderado o desenvolvimento de um aplicativo que possibilita o usuário identificar, de forma rápida e fácil, sinais e sintomas do Coronavírus:

“O APP já tem sido utilizado sem custo por municípios e empresas do Alto Tietê e, também, em Campinas-SP, Jundiaí-SP e Curitiba-SC no processo de retomada econômica após a flexibilização da quarentena. O aplicativo também vem sendo testado para ser usado na retomada das aulas”, detalha o farmacêutico.

Oliveira ainda se destacou neste ano pelas Lives que fez com personalidades da Saúde para discutir temas relacionados à Covid-19. Entrevistou, por exemplo, José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, e Carlos Hiran Goes, mestre em Saúde e especialista em Planejamento e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde do Reino Unido.

Graduado em Farmácia, pós-graduado em Auditoria em Sistemas de Saúde, e mestre em Ciências e Tecnologia em Saúde, Oliveira também é especialista na Metodologia Lean Healthcare, pelo Lean Institute Brasil, e formado em Acreditação de Sistemas de Gestão de Saúde, pela Organização Nacional e Acreditação (ONA).

Proprietário da QE Health Solutions, empresa especializada em educação profissional e assessoria para serviços de Saúde, nos últimos 15 anos, o mogiano ainda ocupou cargos estratégicos no Hospital São Camilo, no Hospital do Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo (Seconci), e na Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).