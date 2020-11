A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reinaugurou hoje, 23 de outubro, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II Adulto. Agora, o equipamento encontra-se na Rua Bruno Altafim, 75, no Sítio Paredão. O evento contou com a presença de várias autoridades do município, bem como com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde.





Anteriormente, o local estava instalado na Rua 9 de Julho, 439, na Vila Romanopolis. De qualquer forma, os serviços oferecidos não mudaram: atendimento de saúde destinado a pacientes com transtornos mentais e acompanhamento clínico e reabilitação psicossocial. Um dos objetivos do espaço também é favorecer o exercício da cidadania e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, educação, lazer, esporte, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

Vale ressaltar que a maioria dos pacientes atendidos pelos Caps da cidade está em situação de vulnerabilidade social.











“Esta nova sede para o Caps é mais uma vitória para a Saúde e para os munícipes. É um serviço muito importante, que faz toda diferença na vida de pessoas que possuem algum tipo de transtorno. Estamos muito felizes por mais esta conquista”, afirmou o titular da Saúde ferrazense, Aloísio Lopes Priuli.

Também na ocasião estiveram presentes a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Ferraz, Bruna Carolina Chacon, a secretária municipal de Fazenda, Silvana Francinete da Silva, bem como a equipe da Saúde Mental da cidade.