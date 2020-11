Começa nesta terça-feira (3) a primeira edição da Semana de Tecnologia, realizada em ambiente virtual pela equipe do projeto Robótica Paula Souza. Até a próxima sexta-feira (6), o evento oferece palestras gravadas e ao vivo com profissionais da área de TI e uma mostra de projetos desenvolvidos por alunos. Confira aqui a programação completa.





Apesar de o evento ser direcionado a estudantes e professores das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), o acesso às atividades é gratuito e aberto ao público. “Nosso objetivo é aproximar os alunos da realidade do mercado de trabalho, debatendo tecnologias para desenvolvimento de sistemas, perfis de profissionais e projetos de robótica, entre outros assuntos”, explica o coordenador de projetos de Informática do Centro Paula Souza (CPS), Tiago Souza. “Esperamos que haja uma rica troca de experiências entre estudantes, professores e convidados.”

Alguns dos temas abordados no evento serão a presença feminina no setor de TI, sistemas embarcados, lógica binária, bastidores do mundo dos games e habilidades essenciais ao profissional do futuro. Entre os projetos presentes na mostra, haverá robô lutador de sumô e umdrone para reconhecimento de ambientes.

O projeto Robótica Paula Souza é responsável por fomentar nas Etecs a cultura maker e a aprendizagem baseada em desafios e resolução de problemas, entre outras funções.

Serviço

1ª Semana de Tecnologia Robótica Paula Souza

Local: online

Datas: de 3 a 6 de novembro

Horários: a partir das 10 horas

Acesso e mais informações: pelo site

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a supervisão de uma Etec –, em cerca de 300 municípios paulistas. As Etecs atendem mais de 224 mil estudantes nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 85 mil alunos.