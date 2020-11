Embora este seja um final de ano atípico, a flexibilização da quarentena traz a esperança para mais de 13 milhões de desempregados retornarem ao mercado de trabalho. Datas importantes do ponto de vista comercial como a Black Friday, Natal e festas de final de ano também devem colaborar para um novo cenário. Só na plataforma da Connekt, existem mais de 1.500 vagas abertas entre os setores estão o de administração, tecnologia, marketing, vendas, entre outros.





“Diversos grupos e perfis foram impactados este ano com a perda de seus empregos. As datas importantes que se aproximam podem ser uma primeira esperança para melhorar os números de desemprego no país, mesmo que essa primeira evolução seja um tanto quanto lenta. Uma das principais dicas que tenho neste momento é para que as pessoas não desistam de buscar uma oportunidade e, muito menos, de estudar”, avalia Celson Hupfer, CEO da Connekt, plataforma inteligente de recrutamento digital e Doutor em Psicologia Social.

Para ajudar as pessoas que buscam uma recolocação ainda este ano, o especialista separou sete dicas. Confira:

1-) Lembre-se sempre de atualizar seu currículo, é importante destacar seus principais projetos e objetivos de carreira.

2-) Não se desespere. O desespero faz com que a gente não encontre uma saída e transforma qualquer caminho em labirinto. Portanto, tente ser racional e transforme sua ansiedade em ação para permanecer em busca.

3-) Crie e reforce sua rede de contatos profissionais. Conte para os amigos mais próximos que estão em busca de empregos, sabe aquele amigo que trabalha em uma empresa legal? Quem sabe ele não pode te dar uma força neste momento.

4-) Esteja ativo nas redes sociais e busque emprego por elas também. As melhores e maiores empresas estão inseridas nas redes sociais e divulgam suas vagas em sites e plataformas de emprego, além de claro, Facebook e Linkedin.

5-) Tenha clareza do seu propósito de carreira, pesquise sobre as melhores empresas para sua área, remuneração e skills necessários;

6-) Foque no seu autodesenvolvimento. Vá em busca de cursos, palestras ou ferramentas que o ajude a adquiri-los, na época de pandemia, os cursos EAD, webinar e conteúdos educativos ganharam ainda mais espaço.

7-) Não desista em hipótese alguma. Já existem pesquisas que afirmam que o grupo de pessoas que nem trabalham, nem estudam, nem buscam emprego vem aumentando com a pandemia. Manter-se disposto e ativo é fundamental para conquistar uma vaga mais rápido, sem contar que é uma prova de coragem por nós mesmos.