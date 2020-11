Por Junior dos Anjos





Com um ano atípico, por causa da pandemia da COVID-19, no qual as datas das eleições em todo território brasileiro foram adiadas do mês de outubro para o mês de novembro, as eleições da cidade de Ferraz de Vasconcelos ficaram para o dia 15 do corrente, uma vez que, neste município só acontece um único turno (por causa do número de eleitores, cerca de 130 mil).

Dentro desta perspectiva, o Grupo Cenário de Comunicação empenhou-se em montar o maior monitoramento das informações políticas da cidade, prestando para a população um serviço pautado na imparcialidade, veracidade e combate aos terríveis “Fake News”. Assim, o povo Ferrazense verificou uma diferença nestas eleições: as redes sociais e Mídias de Comunicação a favor da verdade e não o oposto.





Com o período pré-eleitoral, todos os candidatos a prefeito e também a vereadores, tiveram espaço na grade da TV Cenário, com entrevistas e ações divulgadas no telejornal Bom Dia Ferraz.

As Sabatinas organizadas na emissora ultrapassaram as expectativas dos telespectadores que tiveram representação popular de Ferrazenses, dos mais diversos bairros da cidade, fazendo pergunta diretamente aos candidatos ao Majoritário. Repercussões positivas da sociedade que, tiveram a oportunidade de apreciar os planos de governo, ideias e propostas de cada postulante.

Como ápice desta cobertura, o Debate Eleitoral irá coroar todas as ações coordenadas pelos diversos profissionais envolvidos da TV Cenário. Todos os candidatos a prefeito por Ferraz de Vasconcelos foram convidados para participarem, via ofício, para que possam proporcionar um grande passo para a Democracia através do diálogo entre seus pares.

Um diferencial neste ano será o Debate entre os candidatos a vice-prefeito que, apoiados em um plano de governo planejado em comum acordo, poderão ratificar as suas propostas para um melhor governo nos próximos quatro anos.

Convidamos toda a população de Ferraz de Vasconcelos para que acompanhem os Debates Eleitorais que serão conduzidos na próxima semana pela TV Cenário.