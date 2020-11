Após realizar diversas ações para renegociação de dívidas ao longo da quarentena, a Serasa anuncia o maior e mais importante feirão Limpa Nome de toda a sua história. Isto porque os descontos para pagamento das dívidas serão os mais agressivos já oferecidos – de até 99%, com mais de 50 empresas parceiras dos mais diversos segmentos: Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredili, Mundial Mix e Cemig.





Esta edição do feirão poderá beneficiar até 64 milhões de consumidores de todo o país, que poderão renegociar suas dívidas sem sair de casa entre os dias entre 3 e 30 de novembro, através dos canais digitais da Serasa: site do Serasa Limpa Nome, Whatsapp e aplicativo, e a novidade: renegociação nas mais de 7.000 agências dos Correios em todo o Brasil.

Outra grande atratividade deste feirão, é o Serasa Turbo, funcionalidade que permite aumentar o Serasa Score na hora, ofertando assim melhores condições de crédito para os consumidores de todo o país.



“Sabemos da importância do nome limpo para que as pessoas tenham mais chance de conseguir crédito, e assim, recomecem sua vida. O ano foi muito difícil devido a pandemia, mas já vemos sinais de retomada, por isso, esse ano, junto aos mais de 50 parceiros do Serasa Limpa Nome, entendemos a responsabilidade de ampliarmos e criarmos o maior Feirão de todos os tempos” afirma Giresse Contini, diretor de marketing e canais digitais da Serasa.

SERASA TE AJUDA

Entre março e setembro, a Serasa fez campanhas com diversos parceiros para propor melhores condições na renegociação de dívidas e ajudar a população em um dos momentos mais difíceis financeiramente, a mais famosa delas, foi a campanha de dívidas de até R$ 1.000 por apenas R$ 100. Apenas em agosto, quase 3 milhões de dívidas foram quitadas através dos canais digitais da empresa.



INADIMPLÊNCIA NA QUARENTENA



Em setembro, a capital paulista conta com mais de 4.2 milhões inadimplentes, 3% a menos do que o mesmo período no ano passado, quando registrou 4.4 milhões. Já em todo o Estado de São Paulo, a inadimplência chega a 15 milhões. Um levantamento realizado pela própria Serasa mostra os impactos na taxa de inadimplência no Brasil em 2020 em comparação com o ano passado:

2019 Inadimplência 2020 Inadimplência Janeiro 62.176.389 Janeiro 63.782.360 Fevereiro 62.172.903 Fevereiro 63.889.695 Março 62.960.081 Março 64.812.645 Abril 63.205.404 Abril 65.908.612 Maio 63.374.619 Maio 65.231.943 Junho 63.450.581 Junho 64.000.691 Julho 63.463.368 Julho 63.503.127 Agosto 63.427.939 Agosto 63.050.431 Setembro 63.206.609 Setembro 62.763.292



Abaixo, dados comparativos das principais cidades brasileiras:

Cidade Top 10 – Inadimplência/2020 Top 10 – Inadimplência/2019 SÃO PAULO 4.260.815 4.411.463 RIO DE JANEIRO 2.368.434 2.481.460 SALVADOR 1.053.880 1.086.239 FORTALEZA 1.014.951 1.021.017 MANAUS 999.666 1.021.934 BELO HORIZONTE 913.393 928.412 BRASILIA 876.242 826.681 RECIFE 624.870 649.790 BELEM 595.807 656.177 CURITIBA 567.433 582.271

AGENDA

FEIRÃO SERASA LIMPA NOME ONLINE

Quando: 03 a 30 de novembro