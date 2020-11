Por: Junior dos Anjos

A candidata do PSD, Priscila Gambale ganhou as eleições eleitorais de 2020 na cidade de Ferraz de Vasconcelos. A professora obteve 31.944 votos (37,06%) sendo vencedora do pleito Municipal. O Dr. Rafu Jr (PL) teve 29.373 votos (34,08%), numa diferença para Priscila de 2.571 votos.

Com a coligação A ESCOLHA CERTA PRA FERRAZ e, tendo como o seu vice o empresário Daniel Balke (MDB), a composição da coligação contou com os partidos MDB, PSL, PODE, PATRIOTA, PSD e AVANTE.

Priscila Gambale é filha do comerciante João Gabriel e da professora Cida Gambale, mãe da Beatriz e esposa do Thiago. Ela é irmã do deputado estadual Rodrigo Gambale. A cidade de Ferraz de Vasconcelos, com 67 anos de Emancipação Política, elege pela primeira vez, uma mulher para governar a cidade.

Os outros candidatos ao cargo do Majoritário receberam ficaram com o seguinte resultado: Dra. Elaine (PSB) teve 14.239 votos (16,52%), seguida de Zé Biruta com 7.639.votos (8,86%), Izidro (SOLIDARIEDADE) com 2.148 (2,49%) e Cleusa Brandão (DEMOCRACIA CRISTÃ) com 453 votos (0,53%).