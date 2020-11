Prefeiturável recebeu 77,8% dos votos válidos, consagrando-se o candidato mais votado na história da cidade

Rodrigo Ashiuchi (PL) foi reeleito para seu segundo mandato frente ao Executivo suzanense neste domingo (15/11) com 110.001 votos, representando 77,8% dos sufrágios válidos. Desta forma, consagra-se como o candidato mais bem votado da história da cidade. Já na Câmara de Vereadores, das 19 cadeiras, a coligação “Suzano não pode parar” conquistou 18, sendo sete delas do Partido Liberal.

A apuração que se iniciou logo ao fim do período de votação, às 17 horas, revelou o resultado final por volta de meia-noite com 100% das urnas apuradas. O candidato acompanhou a contagem de votos no diretório suprapartidário da coligação, formada pelos partidos PL, PDT, PTB, PSC, PSB, PSDB, Podemos e Republicanos.

Durante a comemoração, acompanhado de sua esposa, Larissa Ashiuchi, e de seu vice, Walmir Pinto, o prefeito reeleito garantiu um mandato ainda melhor para os próximos quatro anos, com mais obras entregues. “Temos muitas obra sem andamento, como a Clínica da Família, o Pronto Atendimento do Boa Vista, o Hospital Federal, entre outros. Vamos continuar liderando a geração de empregos em todo o Alto Tietê e batendo o recorde na pavimentação”, destacou.

Por fim, Ashiuchi agradeceu a confiança dos suzanenses e reafirmou seu compromisso com o povo. “Nos últimos quatro anos, trabalhamos de domingo a domingo para resgatar o tempo perdido em Suzano, que ficou abandonada por décadas. Agora não podemos parar, vamos continuar trabalhando pelo resgate do orgulho de ser suzanense. Quero registrar meus agradecimentos às famílias de nossa cidade e reforçar que Suzano segue mudando”, concluiu.

Câmara de Vereadores

Entre eleitos e reeleitos, a coligação conquistou 18 cadeiras para o mandato de 2021 a 2024 na Câmara Municipal, sendo sete do Partido Liberal (PL).

Entre os reeleitos, estão: Leandro Alves de Faria, o Leandrinho (PL); Marcos Antonio dos Santos, o Maizena (PTB); Antonio Rafael Morgado, o Toninho Morgado (PDT); Gerice Lione (PL); Joaquim Rosa (PL); Max Eleno Benetio, o Max do Futebol (Podemos); Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei (PSDB); e André Marcos de Abreu, o Pacola (PSC).

Já Pedro Ishi (PTB); Artur Takayama (PL); Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde (PL); Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt (PL); Lazario Nazare Pedro, o Lazaro de Jesus (Republicanos); Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul (PL); Rogério Castilho (PSB); Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG (PTB); Jaime Siunte (PSDB); e José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira (PDT) são os novos parlamentares.

Plano Participativo

Entre as principais ações traçadas para esta nova etapa da gestão, conforme plano participativo, está o foco na saúde pública sob a ótica do bem-estar e qualidade de vida da população. As novidades ficam por conta de projetos inéditos, como o Pronto-Atendimento (PA) Boa Vista; a Clínica da Família; as Clínicas da Mulher e da Criança, além da continuidade da implantação do Hospital Federal de Suzano.

Os encontros de elaboração do plano participativo nas últimas semanas colheram ideias e sugestões para a melhoria de setores primordiais da administração pública municipal, reunindo representantes da sociedade civil, entidades de classe e corpo técnico.