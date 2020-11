A Prefeitura de Suzano informa que esta sexta-feira (20/11) é feriado municipal, Dia da Consciência Negra, o que acarretará na suspensão do expediente na maior parte das repartições. Apesar disso, os serviços essenciais à população seguirão normalmente na data e no fim de semana (21 e 22/11).





Entre eles estão os da Secretaria de Saúde, em especial os atendimentos de urgência e emergência em duas unidades do município, neste momento ainda de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Serão mantidos os trabalhos no Pronto-Socorro Municipal (PS), anexo à Santa Casa de Misericórdia (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira), e no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas), durante 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também segue funcionando ininterruptamente e poderá ser acionado a qualquer momento pelo número 192.

Outro setor essencial que irá continuar é o da Guarda Civil Municipal (GCM). A corporação atenderá pelo telefone (11) 4746-3297. Já a Defesa Civil pode ser contatada no número (11) 4746-2159.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego confirmou que as feiras livres funcionarão normalmente das 6 às 14 horas, inclusive no feriado (20/11). Todas devem atender aos requisitos da Secretaria de Saúde referentes ao espaçamento entre barracas, higienização de produtos e comercialização de alimentos como frutas, verduras, legumes, ovos, condimentos, carnes e pescados já limpos ou em bandejas.

O Velório Municipal também não terá alteração: funcionará, conforme o decreto municipal nº 9.432/2020, no período compreendido entre 6h30 e 16h30. Os cemitérios São João Batista e São Sebastião estarão abertos das 8h30 às 17h30.

Demais serviços essenciais que serão mantidos durante o feriado prolongado são coleta de lixo, varrição e zeladoria.

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) é uma das opções de lazer na cidade, com funcionamento diário, das 7 às 21 horas. A Prefeitura de Suzano, inclusive, autorizou a utilização do local para atividades culturais por parte de entidades do município alusivas ao Dia da Consciência Negra no feriado. O Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o PlayPet, que ficam em área anexa, também estarão abertos, mas das 8 às 17 horas.

