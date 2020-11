Com os resultados da votação deste domingo (15/11), a região do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê tem oito novos prefeitos eleitos, dois reeleitos e duas decisões adiadas para o segundo turno no próximo dia 29. O Consórcio, que é o maior da Região Metropolitana e tem 10 anos de atuação, prepara para dezembro o processo de transição.





Do atual Conselho de Prefeitos do CONDEMAT, os reeleitos são Vanderlon Oliveira Gomes, de Salesópolis, e Rodrigo Ashiuchi, de Suzano. Outros dois membros – Guti Costa, de Guarulhos, e Marcus Melo, de Mogi das Cruzes – disputam o segundo turno.

O Executivo das outras oito cidades que compõem o CONDEMAT teve renovação: Arujá (Luis Camargo), Biritiba Mirim (Carlos Alberto Taino Junior, o Inho), Ferraz de Vasconcelos (Priscila Gambale), Guararema (José Luiz Eroles Freire), Itaquaquecetuba (delegado Eduardo Boigues), Poá (Márcia Bin), Santa Branca (Adriano Levorin) e Santa Isabel (Carlos Chinchilla).

“Começamos a preparar o processo de transição e daremos início logo após as decisões do segundo turno. O CONDEMAT tem uma década e os últimos quatros anos consolidaram um importante trabalho em prol do desenvolvimento regional. A atuação em bloco, sem melindres partidários entre os gestores e com respeito as características de todos os municípios, possibilitou avanços importantes. Agora é fundamental que essa união e o entendimento sobre o trabalho do consórcio sejam mantidos para que a região continue a ganhar”, analisa o presidente do CONDEMAT, prefeito Adriano Leite.

No próximo dia 7, o CONDEMAT promoverá um evento comemorativo aos seus 10 anos, que apresentará um retrospecto da sua história, as principais conquistas e palestras sobre os desafios para os gestores em 2021 e o impacto da Covid-19 na agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

O evento fará parte da agenda de transição do CONDEMAT, que até o final do ano deverá eleger a diretoria para a gestão 2021, a ser empossada no início de janeiro.

“Temos todo um ritmo de trabalho com as Câmaras Técnicas nos principais eixos das administrações municipais e projetos em andamento que requerem a articulação regional, inclusive as ações de combate à pandemia. Os meses de dezembro e janeiro serão essenciais para a transição”, ressalta o presidente.

O CONDEMAT é composto por 12 cidades, sendo 11 delas da sub-região Leste da Grande São Paulo e uma do Vale do Paraíba. Nesses municípios vivem mais de três milhões de habitantes.