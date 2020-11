Os vereadores da Câmara de Suzano irão apresentar as emendas impositivas ao orçamento de 2021 na semana que vem. O pedido para que isso acontecesse foi do parlamentar Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, e aprovado por todos os vereadores, no início da sessão ordinária de ontem (18).





Após a apresentação das emendas impositivas, a Casa de Leis votará o orçamento da administração municipal para o ano que vem. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) prevê R$ 971.131.770,90 de orçamento para o Executivo.

Foram aprovados o projeto de decreto legislativo que concede a “Medalha Antonio Marques Figueira” a Marcelo Luis Cardoso de Menezes, de autoria do vereador Leandrinho, e o projeto de resolução que dispõe sobre a criação do Mural dos Campeões, de autoria do vereador Joaquim Rosa (PL).

Assim como já era esperado, o principal assunto debatido na Tribuna na sessão de hoje foi o resultado das eleições.

Honraria

Após o encerramento da Ordem do Dia, foram entregues duas “Medalhas Antonio Marques Figueira” pela vereadora Gerice Lione.

A entrega aconteceu desta maneira porque as sessões solenes da Casa de Leis de Suzano estão suspensas por conta da pandemia da Covid-19, assim como determina o ato da mesa nº28/2020.