O Mogi das Cruzes Basquete enfrentará o Franca nesta quinta-feira (19), às 21h, no Ginásio Hugo Ramos, pela terceira rodada do NBB (Novo Basquete Brasil). A partida terá transmissão ao vivo pelo DAZN.



O grupo realizou os últimos preparativos para o duelo contra os francanos na manhã desta quarta-feira (18), no Clube de Campo de Mogi das Cruzes. A equipe ainda não contará com o ala Luiz Colina, afastado por uma tendinite na perna esquerda. O atleta passou por exames e aguarda avaliação médica.



“Nosso time está em uma fase de reconstrução. É uma equipe nova e aos poucos vamos melhorando. Hoje revimos nossos erros, depois do jogo de ontem contra o São Paulo, e corrigimos para fazer o melhor e sair com a vitória”, ressalta o ala-pivô Fabricio Russo.



Sede em Mogi



Além de Mogi Basquete e Franca, o ginásio receberá mais três duelo na quinta (19) entre Pato Basquete e Unifacisa, às 13h30; Fortaleza e Minas, às 16h; e Pinheiros e São Paulo, às 18h30. O Hugão ainda terá outros 38 jogos até dezembro.



As partidas são válidas pela primeira fase da temporada 20/21, que foi dividida em seis sedes por conta da pandemia para evitar grandes deslocamentos, sem presença de público. As outras são Maracanãzinho (Rio), Morumbi (São Paulo), no Parque São Jorge (Corinthians), Henrique Vilaboim (Pinheiros) e Ginásio da IESPLAN (Brasília).



COMUNICAÇÃO • MOGI BASQUETE