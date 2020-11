Acompanhada do seu vice-prefeito, Daniel Balke (MDB) e de assessores, a prefeita eleita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSD) visitou a Câmara Municipal, nesta segunda-feira, dia 23. Na oportunidade, a futura e primeira gestora da cidade (foto) prometeu logo no seu primeiro ano de administração instalar em parceria com o governo estadual um Ambulatório Médico de Especialidades (AME). Segunda ela, a implantação desse órgão visa salvar vidas.





Além disso, Priscila Gambale pretende trazer para o município, em 2021, uma unidade do Poupatempo. Para a prefeita eleita com 31.944 votos, essas duas ações fazem parte do seu programa de governo anunciado durante a campanha eleitoral e, portanto, devem ser prioritários logos nos primeiros meses de sua gestão. No fundo, ela planeja lutar por uma cidade melhor e, ao mesmo tempo, próxima dos anseios da população.

Na tribuna, Priscila Gambale pregou ainda a necessidade de uma união política em benefício da cidade em geral, ou seja, de acordo com ela, a campanha política já passou e todos precisam trabalhar para melhorar cada vez mais o cotidiano do cidadão ferrazense. “Na verdade, a nossa gente necessita ter orgulho da nossa cidade”, avaliou a prefeita eleita. Para tanto, a futura gestora aposta numa parceria bem-sucedida entre a Prefeitura, a Câmara Municipal e o governo estadual.

Ela reforçou a importância de pela primeira vez Ferraz de Vasconcelos poder contar com um deputado estadual eleito, no caso o seu irmão, Rodrigo Gambale (PSL) que também entrou para a história local ao ganhar o pleito, em 2018. “Queremos e vamos fazer um governo de união. Por isso, vamos reunir em torno do nosso projeto de governo, pessoas comprometidas com o bem-estar do nosso povo”, complementa a prefeita eleita.

Transição

No Legislativo, a vencedora anunciou ainda que já iniciou o processo de transição com a atual administração. Aliás, o primeiro encontro nesse sentido ocorreu no Palácio da Uva Itália, na quinta-feira, dia 19. Segundo ela, foi uma reunião bastante proveitosa. No dia seguinte, ela foi até a Caixa Econômica Federal (CEF) conhecer programas financiados pela instituição em andamento na cidade. No total, Ferraz possui, hoje, seis projetos em curso, porém, a meta será ampliar esses acordos com a União.