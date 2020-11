No último dia 04 de setembro de 2020, Latrell Brito lançou o álbum intitulado de “Vida de Brito”, onde o cantor conta as fases de sua vida em forma de música. O disco já está disponível em todas as plataformas digitais. O lançamento para o público será em um show no carnaval de 2021, com a presença de vários cantores da região.





Nascido em Suzano um município da Região Metropolitana de São Paulo, Latrell Brito começou a cantar na igreja, fez aulas de piano, violão e voz, hoje aos 40 anos amante da arte, resolve se dedicar totalmente aos seus hobbies. Junto de Saymon Saz, (Cantor e Músico atualmente do Thiaguinho), tiveram a ideia de gravar uma música “Eu me Rendo“, de Luiz Miguel, como forma de presente. Com isso, gostaram e fizeram mais duas músicas “Voa“ e “Hora H“.

Por conta da pandemia, Saymon ficou longe dos shows. Com muitas músicas escritas, ambos resolveram aproveitar o tempo livre e seguir adiante, foi onde surgiu o CD “Vida de Brito“. Todas as músicas são partes de histórias vividas por Latrell Brito, escrita e produzida por Saz. Composto por 10 faixas, o disco conta com a participação de Saymon Saz na música “Não olha para trás”, Marcos e Bueno em “Rei do Camarote” e Débora Dias, irmã de Latrell, também participa na faixa título do álbum, “Vida de Brito”, onde ela mesmo descreve uma parte da vida de ambos.

VIDA DE BRITO VIVI AMOR & DESEJO NÃO OLHE PARA TRAS (SAYMON SAZ) AMANDA REI DO CAMAROTE (MARCOS E BUENO) FIZ DE TUDO VAI SER DIFERENTE HORA H VOA EU ME RENDO

Além disso, Latrell também acaba de lançar um disco com o quinteto Happy Singers, intitulado de “Reunion 15 anos”. O cantor participava do grupo até 2005, que era formado por 5 amigos: George, Rafael, Jonathas e Péricles, onde cantavam e pregavam através da música, junto com Pastor Sidney da Silva por muito tempo em igrejas evangélicas, em principal a igreja Adventista do sétimo dia. Atualmente, resolveram se reunir e lançar as cinco músicas que já tinham gravadas desde daquela época, e disponibilizar nas Plataformas Digitais. Além do quinteto, o disco conta com o Preletor Pastor Sidnei da Silva Guimarães.

ABA PAI QUEREMOS TE LOUVAR A JESUS SEGUIR EU QUERO TOQUE EM MIM BARRABAS OU JESUS? AO VIVO

Em novembro Latrell lança mais um projeto, intitulado de “Faces de Brito”, com a participação de vários artistas da região do alto Tietê, com composição de 12 faixas inéditas.

ALBUM: FACES DE BRITO

O AMOR (RAFFA AUGUSTO) E DISSO QUE O POVO GOSTA (NEM SE APEGA) CHUTOU O BALDE (PAGODE DO CANTA) A FELICIDADE ME PEGOU (JOAO LUCAS) SUPERFICIAL (SIMAO E FELIPE) MELHOR PRA VOCE (LUCAS SAZ) ELA ME DOMINA (DIGAO) AMOR SUPERA (NOVO LANCE) VOU CURTIR (ANDERSON CICI) PAI DE FAMILIA (FER DO CAVACO) SINTO SUA FALTA (JONHY LUA) HOJE EU VOU DAR UMA (10 ENTROSADOS)

Produção Musical Saymon Saz

Violão Saymon Saz

Baixo Amilton Félix

Teclados Fábio Leandro / Rafa Rodrigues

Percussão Junião

Cavaquinho Saymon saz

Violão aço Saymon saz

Banjo Saymon Saz

Bateria Wilder batera

Percussão : Pablo

Vocal: Digão , Lucas Saz, Saymon Saz