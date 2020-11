A Câmara de Suzano fará a entrega de duas medalhas Antonio Marques

Figueira após a sessão ordinária de 25 de novembro, que terá início às 18

horas. As honrarias são destinadas a Zemicindo Miguel Mendes, da

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), e a Gian

Batista de Oliveira Santos, do Pronto-socorro Municipal.





As entregas das medalhas são iniciativas da vereadora Gerice Lione (PL),

a esposa do Prefeito da Academia, e foram aprovadas pela Casa de Leis.

Na pauta da sessão ordinária de amanhã está prevista a votação do

projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA), que estima a receita e

fixa as despesas do município para o exercício de 2021. Segundo

informações da administração municipal, fornecidas durante a audiência

pública para discussão da propositura, realizada na Casa de Leis no dia

27/10, o orçamento previsto para o ano que vem é de R$ 971.131,770,90. O

valor representa um aumento de cerca de R$ 60 milhões em relação ao

orçamento deste ano.

O projeto estava na pauta da sessão ordinária da semana passada, mas foi

retirado a pedido do parlamentar Leandro Alves de Faria (PL), o

Leandrinho, para que os vereadores apresentem as emendas impositivas ao

orçamento de 2021.

Durante a pandemia do novo coronavírus, é obrigatório o uso de máscara

de proteção facial para acessar o Plenário da Câmara de Suzano. O

endereço é rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista.

As sessões do Legislativo suzanense também podem ser acompanhadas ao

vivo por computadores, tablets e celulares no YouTube (www.youtube.com).

Para encontrar o canal do Legislativo suzanense, basta digitar na busca

“TV Câmara de Suzano”. O acesso ao canal também pode ser feito pelo

portal da Câmara de Suzano (www.camarasuzano.sp.gov.br), clicando no

ícone do YouTube, disponível na barra superior direita da página.

Foto: Vivian Turcato