A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação foi prorrogada até 30 de novembro. Em Mogi das Cruzes, desde o dia 5 de outubro foram aplicadas 14.140 doses contra a pólio, o que corresponde a 61,47% de cobertura. A meta é vacinar 95% das 23.004 crianças de 1 a 4 anos.





A Multivacinação também continua e é destinada para crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Até o momento, foram aplicadas 29.285 doses do calendário oficial. Entre as vacinas, estão tríplice viral, contra sarampo, caxumba e rubéola, além da pentavalente e HPV. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Os endereços e horários podem ser consultados no site oficial da Prefeitura.

Outra vacinação que prossegue até 30 de novembro é contra o sarampo, atualmente focada no público adulto de 30 a 49 anos. Desde o início da campanha, em 15 de julho, já foram aplicadas 14.522 doses na cidade.

É permitido um acompanhante por criança e as salas de imunização foram organizadas para respeitar o distanciamento social e os protocolos de higienização. Pessoas com suspeita, confirmação de covid-19, ou que foram expostas ao vírus não devem comparecer às unidades.

Informações: 4798-6768.