Ótima oportunidade para os mais de 4.3 milhões de inadimplentes na cidade de São Paulo quitarem suas dívidas: o Feirão Serasa Limpa Nome segue vigente até o dia 30 de novembro. A empresa dispõe de oportunidades exclusivas para que os consumidores possam quitar suas dívidas com mais de 50 parceiros de diversos segmentos com descontos que chegam a 99%. Além disso, 10 milhões de débitos poderão ser pagos por até R$ 50,00. Até o momento, mais de 2 milhões de dívidas já foram pagas através da plataforma apenas neste feirão, totalizando mais de 3 bilhões de reais em descontos concedidos

Vale lembrar que 30 de novembro é o prazo máximo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Para orientar os consumidores a aproveitarem o valor extra recebido neste final de mês, Matheus Moura, gerente da Serasa, separou cinco dicas de como limpar o nome e não voltar a se endividar. Confira:

1 – Faça o seu planejamento

Coloque na ponta do lápis tudo o que você gasta e tudo o que você ganha. Hoje em dia, existem aplicativos que podem lhe ajudar com isso, mas, se você quiser, pode fazer no caderninho mesmo, o que importa é acompanhar a sua vida financeira.

2 – Fique de olho nas oportunidades

A Serasa está com o Feirão Limpa Nome acontecendo para ajudar você a quitar suas dívidas com as melhores condições de pagamento. Além do Feirão, a plataforma do Serasa Limpa Nome conta o ano inteiro com diversas oportunidades de renegociação com as mais de 50 empresas parceiras.

3 – Cuidado com o tamanho das parcelas

As compras parceladas, os crediários e os pequenos boletos também precisam ficar sob controle. Para não ficar no vermelho, esses pagamentos juntos não podem passar de um terço do que você ganha. Exemplo: se você ganha mensalmente R$ 2.100, por exemplo, todas as suas parcelas somadas não podem ser maiores do que R$ 700. Isso porque você ainda terá as contas fixas (aluguel, alimentação, água, luz, gás, telefone, entre outras).

4 – Escolha quais gastos pode cortar

Quando você faz o seu planejamento, consegue ver que alguns gastos podem ser menores e que apertar o cinto por alguns meses ajuda a colocar as contas em dia e ficar com o nome limpo. São pequenas mudanças que, juntas, fazem toda a diferença:

· Apagar a luz do quarto quando sair;

· Colocar o chuveiro na posição verão no período de calor;

· Juntar as roupas para usar a máquina de lavar na capacidade máxima.

5 – Não se esqueça do calendário

Já estamos no final de 2020 e, em breve, o 13º salário começa a cair na conta, vão vir as férias de fim de ano e um ano novo. Não se esqueça de que todo início de ano traz junto as contas típicas do período: IPTU, IPVA e material escolar. Então, não gaste o 13º como se não houvesse amanhã, afinal, você precisa separar uma parte do pagamento para não começar o ano seguinte se endividando.

Comparativo de inadimplência

De acordo com o último levantamento da Serasa, realizado em setembro de 2020, o país atingiu o marco de 62MM de brasileiros inadimplentes. Já na cidade de São Paulo, os números são:

Mês Inadimplência 2019 Inadimplência 2020 out 4.420.567 4.324.871 set 4.411.463 4.260.815 ago 4.388.334 4.319.425 jul 4.399.195 4.379.303 jun 4.397.783 4.434.241 mai 4.380.021 4.486.934 abr 4.390.503 4.489.091 mar 4.397.177 4.429.611 fev 4.340.625 4.415.860 jan 4.344.827 4.392.102

No levantamento feito em outubro de 2020, o estado de São Paulo tem mais de 15 milhões de inadimplentes, sendo as seguintes cidades com maiores índices:

Cidade Inadimplência SAO PAULO 4.324.871 GUARULHOS 486.517 CAMPINAS 390.747 SAO BERNARDO DO CAMPO 263.294 OSASCO 262.648 RIBEIRAO PRETO 255.620 SAO JOSE DOS CAMPOS 240.713 SOROCABA 233.768 SANTO ANDRE 222.381 SAO JOSE DO RIO PRETO 163.081

Para aproveitar as oportunidades, a Serasa liberou diversos canais digitais (site, app e WhatsApp) e manteve a parceria com os Correios, que conta com mais de 7.000 agências pelo Brasil inteiro. Independente do meio que o consumidor optar, as condições de renegociação de dívidas são as mesmas.

