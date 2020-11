River Plate, Racing San Lorenzo, Independiente e Estudiantes são alguns dos clubes que participaram do movimento às 10 horas da noite, em homenagem ao número da camisa do astro argentino

Os argentinos se uniram na noite desta quarta-feira para prestar uma homenagem ao astro Diego Armando Maradona, que não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e morreu aos 60 anos. Exatamente às 10 horas da noite (horário local), clubes como River Plate, Racing, San Lorenzo, Independiente e Estudiantes acenderam as luzes de seus estádios em homenagem ao número utilizado pelo meia durante toda a sua carreira.

O Boca Juniors não acendeu os refletores da Bombonera. Uma única luz foi acesa às 10h da noite: a do camarote que pertencia a Don Diego no estádio. E, assim, ficará durante toda esta noite em Buenos Aires.

Fonte: Por G1