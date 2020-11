O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA), que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2021, recebeu 34 emendas dos vereadores da Câmara de Suzano, na sessão ordinária de 25 de novembro.





Por esta razão, a votação da propositura, que prevê mais de R$ 970 milhões de orçamento para a administração municipal, não aconteceu. Agora, as emendas serão encaminhadas à Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos para análise.

Honrarias

A Casa de Leis suzanense entregou duas medalhas Antonio Marques Figueira. As honrarias são destinadas a Zemicindo Miguel Mendes, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), e a Gian Batista de Oliveira Santos, do Pronto-socorro Municipal. As entregas das medalhas foram iniciativas da vereadora Gerice Lione (PL), a esposa do Prefeito da Academia, e foram aprovadas pela Casa de Leis.