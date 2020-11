São Paulo, novembro de 2020 – Mesmo sendo uma data de origem americana e muito famosa por lá, a semana do dia 29 de novembro, também ficou marcada pela Black Friday aqui no Brasil. Sempre realizada em uma sexta-feira, é um evento que acontece após o feriado de Ação de Graças, com o intuito de “limpar” os estoques para os lançamentos do Natal e movimentar a economia do país em torno das promoções. Com a pandemia e a mudança na forma em que as pessoas passaram a consumir, a Black Friday deste ano, no dia 27 de novembro, será uma incógnita. Entretanto, de acordo com as buscas do Google obtidas pelo O Estado de S. Paulo, este ano promete ser maior do que a do ano passado.





Um levantamento feito pela Provokers com 1.500 pessoas de todas as regiões do Brasil, também mostra que 40% dos consumidores irão comprar online, tendo um aumento de 7% em relação ao ano anterior. De acordo com Alex Vargas, empreendedor digital com 800 mil inscritos em seu canal noYouTube, este é o momento certo para quem deseja vender mais por meio de e-commerce. “A quantidade de pessoas que pretendem comprar algo na Black Friday é maior do que esperávamos por conta da pandemia. Por isso, é importante deixar claro para quem deseja impulsionar as vendas, que o marketing digital é a melhor opção não apenas neste, mas em qualquer cenário. É uma forma de usar estratégias para divulgar seus produtos e desenvolver a sua marca que pode criar uma conexão maior com os seus consumidores”, explica.

Para Plauto Holtz, advogado especialista em Direito do Consumidor e sócio-fundador da Holtz e Associados, neste momento é importante manter-se atento aos principais cuidados que devem ser tomados para não cair em fraudes. “Não acesse links de sites desconhecidos. Eles podem ter mecanismos que roubam dados e senhas. Além disso, minha dica é dar preferência aos sites que tenham aquele famoso cadeado do lado esquerdo ao endereço eletrônico. Também é importante verificar com antecedência os preços dos produtos, para evitar a armadilha do “desconto do dobro”. Registre, por meio de fotos ou prints, os preços praticados. Tenha calma ao comprar. Compre com a razão, e não com o coração, pois a conta pode ser grande. Tenha juízo no bolso”, aconselha o especialista.

Sobre Alex Vargas

Alex Vargas é empreendedor digital há mais de 15 anos. Desenvolveu dezenas de negócios na Internet. É criador de diversos treinamentos online, com destaque para oFórmula Negócio Online que é considerado o treinamento mais indicado para quem quer começar um negócio do zero. Reconhecidamente como um dos mais bem sucedidos profissionais demarketing digital do Brasil. Desenvolveu os melhores treinamentos para empreendedores digitais, profissionais de marketing e afiliados da atualidade.Reconhecido pelo mercado como um dos melhorescopywriters da atualidade. Criou cartas de vendas de altíssima conversão. Desenvolveu diversos negócios na Internet. Ganhou o prêmio deEmpreendedor Digital do ano de 2019 do Afiliados Brasil.Motivador de pessoas. Aborda pontos de motivação e mindset para criação de negócios altamente lucrativos.

Sobre Plauto Holtz

É advogado, ex-presidente da comissão de direito do consumidor da OAB Sorocaba. Com 16 anos de experiência, também é especialista em direito previdenciário, ex professor Universitário pela faculdade UNIP e perito Grafotécnico. Também é sócio-fundador do Holtz Associadosum escritório de advocacia focado em oferecer soluções jurídicas sólidas e multidisciplinares na área do direito, medicina e segurança do trabalho, atende clientes dos mais variados setores da economia, seja no campo da indústrias como também pessoas físicas e clientes do setor do comércio varejista, educação, tecnologia e instituições financeiras.