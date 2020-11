O departamento de Trânsito da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos recebeu nesta quinta-feira, 26 de novembro, três veículos. A entrega dos carros ocorreu pelas mãos do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, na Prefeitura, localizada na Vila Romanópolis.











Os automóveis modelo Montana foram adquiridos com recurso próprio e auxiliarão nas atividades cotidianas do setor na cidade. A partir do emplacamento e resolução de pontos burocráticos, os carro poderão atuar nas demandas externas do Trânsito.

Recentemente, a municipalidade adquiriu quatro motos também para ajudar o setor no sentido de mobilidade entre ocorrências e serviço comum.

“É fundamental que o departamento de Trânsito possa se movimentar com agilidade, objetivando ajudar o município em questões de tráfego. Hoje, entregamos os novos veículos, que são fruto de um rigoroso planejamento financeiro, pois os automóveis foram comprados com recursos municipais, e estamos muitos felizes por mais esta ação”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense, Zé Biruta, na oportunidade de entrega.

Na ocasião, também estiveram presentes a secretária municipal de Fazenda, Silvana Francinete da Silva, bem como outros membros da Secretaria de Transporte.