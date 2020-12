O coronel Mauro Tadeu estava na região atuando na força-tarefa de combate aos incêndios.

Um helicóptero do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) caiu no Pantanal, na região da divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na noite dessa segunda-feira (30). O piloto, coronel Mauro Tadeu do Corpo de Bombeiros do Pará, morreu. Ele estava atuando na força-tarefa de combate a incêndios na região.

De acordo com o Ibama, o acidente foi volta de 18h e às 23h parte da tripulação que fazia parte da equipe, mas que não encontrava-se na aeronave foi localizada. No entanto, o piloto desapareceu e foi localizado na madrugada desta terça-feira (1º).

A aeronave era usada no combate aos incêndios no Pantanal. A aeronave fazia uma manobra quando pegava água em um rio.

Segundo a Ibama, o helicóptero é um Bell BH06 long ranger.

A tripulação estava no solo, por isso foi localizada rápido. O piloto estava sozinho na aeronave no momento da queda.

Fonte: G1