Casa fica em Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul. O homem é o sétimo preso suspeito de participar do maior assalto a bando de Santa Catarina.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) prendeu, na madrugada desta quinta-feira (3), mais um suspeito de envolvimento no maior assalto a banco de Santa Catarina. Ele foi localizado em uma casa em Três Cachoeiras (RS), cidade fica a cerca de 100 km de Criciúma.

Segundo a polícia, o local teria sido usado como transição para a fuga dos assaltantes. Foram encontradas roupas com sangue, acionador de explosivo e um furgão. O homem é o sétimo preso suspeito de participar do crime.

Além do Comando de Operações de Busca, Resgate e Assalto (Cobra), do Bope de Santa Catarina, participam da operação policiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

Veja as prisões já realizadas

1 homem encontrado em uma casa na cidade de Três Cachoeiras (RS), na madrugada de 3/12.

2 homens encontrados em um viaduto da BR-116 em São Leopoldo (RS), na tarde de 2/11.

3 homens encontrados entre a divisa de Torres (RS) e Passo de Torres (SC), na tarde de 2/11.

1 mulher encontrada em uma casa em São Paulo (SP), na tarde de 2/11.

Além do detido nesta manhã, a polícia prendeu dois suspeitos em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre na quarta-feira (2).

Os outros três suspeitos foram localizados entre a divisa de Torres, no Litoral Norte gaúcho e Passo de Torres, já em Santa Catarina.

O trio suspeito foi encaminhado para Araranguá, onde foi registrado o flagrante. Procurada, a Polícia Civil não informou detalhes da prisão. Ao menos duas ruas paralelas à delegacia foram cercadas por viaturas das polícias Civil e Militar para garantir a conclusão dos procedimentos em segurança.

Também na tarde de quarta, uma mulher de 31 anos foi presa em São Paulo suspeita de participação no mega-assalto. Ela foi localizada, após uma denúncia, no Jardim Reimberg, Zona Sul da capital paulista. Com a mulher os policiais encontraram malotes de dinheiro do Banco do Brasil, que serão periciados.

Quatro homens foram detidos pelo furto das cédulas abandonadas pelos criminosos durante a fuga. Eles foram encontrados em um apartamento com mais de R$ 810 mil dentro de duas malas. […]

Fonte: G1