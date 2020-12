Ferraz é a 13ª melhor cidade para se investir no Brasil. É o que mostra a edição 2020 do estudo “Melhores Cidades para Fazer Negócios 2.0”, desenvolvido anualmente pela Urban Systems para a revista Exame. Na região do Alto Tietê, o município lidera o ranking. No topo da lista, está a cidade baiana de Camaçari.





Para definir a posição do município no ranking, 60 indicadores foram analisados de forma geral, sendo 10 para o setor industrial. Neste sentido, pontos como localização, geração de empregos e exportação foram verificados. Cabe destacar que apenas os municípios com mais de 100 mil habitantes podem entrar na lista, o que fez com que 326 cidade fossem estudadas.

Com isso, Ferraz ficou na 13ª posição, contabilizando 6.117 pontos no Índice de Qualidade Mercadológica (IQM). Já outras cidade da região como Suzano, Itaquaquecetuba, Poá e Mogi das Cruzes, ficaram em 19ª, 27ª, 84ª e 90ª posições, respectivamente.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, falou da satisfação de a cidade estar como líder da região no ranking. “Estou muito feliz com o resultado que obtivemos no estudo. Isso mostra que estamos no caminho certo, e que Ferraz continua sendo uma excelente cidade para indústrias, fábricas e outros negócios. Já temos um polo industrial no município, que inclusive queremos ampliar, por isso, a notícia da pesquisa vem em ótima hora”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense.