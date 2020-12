Anvisa reage ao anúncio de Doria e divulga nota sobre registro da vacina

Nesta segunda-feira (7), o governador João Doria anunciou o início da vacinação no estado de São Paulo para o dia 25 de janeiro mesmo com a falta de registro e da divulgação de dados de eficácia.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) então divulgou uma nota indicando que ainda faltam vários passos para que a obtenção do registro para o imunizante Coronavac, desenvolvido pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Isso foi feito horas depois do governo de São Paulo ter anunciado o início da vacinação contra a Covid-19 em janeiro.

A agência afirma que a entidade paulista ainda não encaminhou os dados da fase 3 de testes clínicos da vacina, a etapa final antes do registro. Além disso, diz que o relatório da inspeção na fábrica da chinesa Sinovac —também importante etapa do registro— pode ficar pronto apenas no dia 11 de janeiro. Também afirmou que apenas um dos dois conjuntos de documentos apresentados pelo Instituto Butantan, com dados de estudos de segurança e eficácia, teve sua análise concluída. O segundo foi encaminhado apenas no dia 30 de novembro e ainda está em análise.

A inspeção na fábrica da Sinovac na China, cujo relatório é também considerado fundamental para o registro, terminou na sexta-feira (04) – Segundo a Anvisa.

“Somando-se os dias apresentados, conclui-se que o relatório de inspeção deverá ser finalizado entre 30 de dezembro a 11 de janeiro de 2020.”

