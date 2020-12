A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes recebe até esta quarta-feira (09/12) as inscrições para vagas em creches da cidade, voltadas a crianças de zero a cinco anos. O processo deve ser feito pela internet até às 17 horas. Após preencher o formulário online, o responsável deve encaminhar, por meio de arquivo de imagens ou fotos, os documentos obrigatórios:

Certidão de Nascimento

Caderneta de Vacinação

Comprovante de residência

Documento com foto do pai ou responsável.

Foto/Selfie do responsável pela inscrição segurando o documento com foto (RG ou CNH).

Observação: caso o acesso ao link seja feito por meio de celular ou outro dispositivo móvel, recomenda-se que o link seja copiado e colado no aplicativo Chrome e depois escolhida a opção “Versão para Computador” nas configurações do app.

Inscrições: https://bit.ly/inscricao-creche

Os inscritos passam a fazer parte do Cadastro Municipal Unificado, que organiza a classificação dos alunos de acordo com o setor educacional e tem como prioridade o atendimento a famílias com menor renda per capita e as crianças que estejam em situação de vulnerabilidade social. Aqueles que já se inscreveram em edições anteriores não precisam refazer o processo. Se for necessário atualizar os dados do aluno, o contato pode ser feito com a Secretaria.Mais informações pelo telefone 4798-5086 ou pelo e-mail cmu@se-pmmc.com.br

Fonte: Prefeitura de Mogi das Cruzes