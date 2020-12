No começo deste mês, Ferraz de Vasconcelos retornou para a fase amarela do Plano São Paulo, que visa a retomada das atividades econômicas em conjunto com ações de prevenção contra a Covid-19. A decisão veio por parte do governo do Estado e coloca o município uma fase abaixo da que estava no mês passado. Com isso, algumas atividades podem sofrer alterações. Confira:

Comércios:

Na fase verde, os comércios da cidade podiam funcionar até 12 horas consecutivas, o que muda na fase amarela. Atualmente, é permitida a abertura apenas por 10 horas ao dia. Cabe destacar que este ponto não se aplica a serviços que funcionam no sistema drive-thru ou delivery.

Também vale lembrar que na nova etapa, os comerciantes devem ficar atentos com a quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos, isto porque é permitida uma lotação de apenas 40%. Álcool em gel e o distanciamento também devem continuar sendo considerados.

Além disso, fica proibido o comércio ambulante e eventual.

Atividades física coletivas e cursos extracurriculares

As atividades físicas em grupo, bem como cursos extracurriculares, também devem prezar pela lotação máxima de 40%. Para exercícios coletivos, está proibido atividades que exijam contato físico entre os participantes. Nas escolas multiprofissionais é pedido o máximo de entradas possível, bem como o controle de fluxo interno.

É essencial que nestes locais também estejam dispostos álcool em gel e se mantenha o distanciamento de 1,5 metro entre os presentes.

Cultos e templos:

Igrejas e templos também deverão obedecer a regra de três cultos por semana, com capacidade máxima de 30% e duração de até 1 hora de reunião. Outros protocolos para atendimento individual também deverão ser respeitados. Todas as orientações podem ser encontradas nos decretos municipais 6.300/2020, 6.301/2020 e 6.273/2020.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, lamentou o retrocesso da cidade à fase do Plano SP, mas destacou ser o melhor a se fazer neste momento. “Claro que a gente não queria retroceder na fase no Plano, mas é melhor que isso ocorra agora do que mais vidas sejam perdidas. GCM (Guarda Civil Municipal) e outros departamentos da Prefeitura estarão na fiscalização para cumprimento das medida e da quarentena, mas pedimos a colaboração de todos”, pediu o prefeito Zé Biruta.

Fonte: Secretaria de Comunicaçāo Social de Ferraz de Vasconcelos