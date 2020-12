Anunciado nesta segunda-feira (7) pela diretoria, o ala Wesley ‘Mogi’ participou do primeiro treino com a equipe na manhã desta terça, no Ginásio Hugo Ramos. O atleta passou por exames e na sequência foi para a quadra para se juntar ao grupo para o trabalho técnico/tático. A equipe se prepara para duelo contra a Unifacisa, nesta sexta-feira (11), às 14h30, pelo NBB (Novo Basquete Brasil). O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Unifacisa.



O jogador chegou na noite de segunda-feira (6) e já participou do trabalho com a equipe pela manhã “Estou muito feliz de chegar em Mogi. Estava parado por um tempo, mas espero ajudar o time o máximo possível. Quero colaborar na defesa, no ataque, no rebotes e no que precisar. Estou ansioso para jogar com a presença da torcida, por conta do meu apelido. Quando vinha para o Hugão jogar contra já era bem engraçado”, ressalta o atleta.



A participação do Mogi no jogo de sexta-feira (8) contra a Unifacisa ainda é incerta, mas a diretoria deve ter a confirmação da inscrição do jogador no NBB até esta quarta (9).



Desfalques

A equipe não conta com os alas Dominique Coleman, que deve ficar fora por até seis semanas, por conta de uma lesão na panturrilha direita, e Luiz Colina, afastado por uma tendinite na perna esquerda.



Sede em Mogi

Após um intervalo de um pouco mais de uma semana, Mogi das Cruzes volta a ser sede do NBB. A cidade receberá mais 13 jogos a partir desta terça (8), validos pelo primeiro turno da temporada 20/21. O primeiro confronto será entre Bauru e Paulistano, dois times invictos no campeonato, às 17h30, com transmissão ao vivo pelo DAZN.





