A Câmara de Suzano terá uma sessão extraordinária nesta quarta-feira

(9), às 16 horas, para discussão e votação do projeto de lei que estima

a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021.



De autoria do Executivo, a propositura prevê mais de R$ 970 milhões de

orçamento para a administração municipal. Como o projeto recebeu 34

emendas dos vereadores na sessão ordinária do dia 25 de novembro, teve a

votação adiada, para que fossem encaminhadas para análise da Comissão

Permanente de Finanças e Orçamento.



Já na pauta da sessão ordinária de amanhã, a partir das 18 horas, está a

discussão e votação do projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a

concessão do Título de Empresa Cidadã a Izidro Antônio da Silva (Auto

Center Boa Vista), de autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos

(PTB), o Maizena Dunga Vans.



Títulos

Ao final da sessão de amanhã também serão entregues títulos de Empresa

Cidadã ao Grupo Seane e ao Parque Aquático Magic Cit. As homenagens são

proposituras de autoria da vereadora Gerice Lione (PL), a esposa do

Prefeito da Academia.



A Câmara de Suzano ainda entregará dois títulos de Cidadão Suzanense na

ocasião. Receberão a honraria o deputado estadual André do Prado (PL),

também por iniciativa de Gerice Lione; João Maurício da Silva Neto; e

Antonio Raimundo Filho, ambas por iniciativa do parlamentar José Silva

de Oliveira (PDT), o Zé Lagoa.



Durante a pandemia do novo coronavírus, é obrigatório o uso de máscara

de proteção facial para acessar o Plenário da Câmara de Suzano. O

endereço é rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista.



As sessões do Legislativo suzanense também podem ser acompanhadas ao

vivo por computadores, tablets e celulares no YouTube (www.youtube.com).

Para encontrar o canal do Legislativo, basta digitar na busca “TV Câmara

de Suzano”. O acesso ao canal também pode ser feito pelo portal da

Câmara ade Suzano (www.camarasuzano.sp.gov.br), clicando no ícone do

YouTube, disponível na barra superior direita da página.